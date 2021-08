Esclusiva: Reggina, in chiusura Amione. E tre cessioni pronte

La Reggina non si ferma. Dopo aver ufficializzato Galabinov (in giornata la presentazione), si sta avvicinando sempre più a Bruno Amione, difensore centrale argentino classe 2002 in uscita dal Verona: nelle prossime ore la chiusura dell’operazione. Intanto, il club sta perfezionando tre cessioni: il difensore centrale Rossi al Messina, l’esterno Rubin al Potenza e il terzino Garufo al Siena.

