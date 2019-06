In attesa che Mimmo Toscano si liberi dalla Feralpisalò, la Reggina sta per piazzare i primi due colpi. Si tratta di due svicolati, siamo ormai ai dettagli: in arrivo l’esperto portiere Emanuele Nordi, 35 anni, nell’ultima stagione protagonista con la Virtus Francavilla, e del difensore Andrea Cristini, classe 1994, che sta per liberarsi dal Cuneo.