Esclusiva: Reggina, in arrivo il difensore centrale Desiato

18/11/2025 | 09:55:59

La Reggina vive un momento tremendo, ha perso 6 partite su 12 nel girone I di Serie D, si trova in zona playout e attraversa una crisi inimmaginabile. In qualche modo si sta cercando di migliorare la qualità di un organico che ha profondamente deluso rispetto alle previsioni. Ci sono gli accordi per il difensore centrale Francesco Desiato, classe 2005, ex Turris con un passato anche nel Napoli e attualmente in forza all’Ischia. In giornata prevista la risoluzione del contratto, domani Desiato firmerà per la Reggina.