Esclusiva: Reggina, in arrivo il centrocampista svincolato Bianchi (ex Vicenza)

La Reggina ha completato un’operazione in entrata. E’ in arrivo Nicolò Bianchi (non il terzino Davide Bianchi, come erroneamente detto ieri), centrocampista classe 1992, svincolato dopo l’esperienza al Vicenza. Affare ormai in dirittura per Nicolò Bianchi alla Reggina.