Esclusiva: Reggina-gruppo Lotito, mancano le firme. Ma Rizzetta è in città. E quattro giorni fa…

13/06/2026 | 13:15:36

Sono giorni, ore, convulse per quanto riguarda la cessione della Reggina. Una settimana scorsa di questi tempi vi avevamo raccontato in esclusiva l’accordo a un passato con il gruppo di Matt Rizzetta, situazione che andava soltanto formalizzata. Lunedì l’incontro romano con il gruppo di Claudio Lotito (un’altra nostra esclusiva), interesse forte e crescente, la necessità di arrivare a una soluzione nel giro di una settimana (questa). Ma tra goffe smentite e depistaggi manca quello il passaggio fondamentale: il nero su bianco. Ieri sera vi abbiamo raccontato che a Borsa chiusa per ovvii motivi è una situazione che va seguita. Tra alti e bassi, Lotito (turbato dalle ultime vicende Lazio) deve prendere una decisione. Rizzetta aveva già rilanciato con una Pec e con un’offerta di 2,5 milioni (esclusiva di martedì, fotocopiata da qualche fonte in queste ore) e da pochi minuti è a Reggio Calabria. Comunque vada, lui ci ha provato e ci proverà fino in fondo. Molto presto ne sapremo di più perché bisogna tirare le somme.