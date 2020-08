Esclusiva: Reggina, è fatta per Plizzari. Domani in città, martedì visite. La formula

Alessandro Plizzari sarà il nuovo portiere della Reggina. Poco fa limati gli ultimi dettagli con il via libera del Milan, domani il Livorno lo libererà dal testamento e già domani il classe 2000 sarà in Calabria per conoscere la nuova città, martedì le visite. La formula originariamente era prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Milan, quasi sicuramente si tramuterà in prestito secco ma cambia quasi nulla. Ovviamente il Milan manterrà il controllo del cartellino di un ragazzo di talento. E la Reggina prende l’Under che cercava e che sarà affiancato da Guarna.