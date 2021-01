Esclusiva: Reggina, è fatta per Micovschi. Le ultime su Brlek

Affare fatto. Claudio Micovschi è un nuovo esterno della Reggina: accordo totale con il Genoa per il prestito secco del romeno classe 1999, come anticipato diversi giorni fa. Ci sono ancora problemi invece per il centrocampista croato Petar Brlek: sempre il Genoa ha dato il via libera, mentre il suo procuratore vorrebbe risolvere e portarlo all’estero. Ecco perché la trattativa si è complicata mentre per Micovschi è fatta.

Foto: Logo Reggina