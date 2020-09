Esclusiva: Reggina, è fatta per Cionek. Lunedì Vasic. Garufo al Catanzaro

Grande colpo in difesa per la Reggina. E’ fatta per Thiago Cionek, accordo totale e accordo triennale: era lui il difensore il cima alla lista. Cionek arriva a Reggio da svincolato, nell’ultima stagione ha giocato nella Spal. La Reggina ha perfezionato anche l’arrivo dell’attaccante svedese Vasic, atteso lunedì in città per le visite. Lascia Reggio il terzino Garufo, andrà al Catanzaro. E il difensore centrale Marchi ha scelto Ravenna.

Foto: Twitter Spal