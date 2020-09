Esclusiva: Reggina, è Cionek l’obiettivo per la difesa

Sfumato Rami, la Reggina vuole perseguire un altro obiettivo per la difesa. Nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa per Thiago Cionek, classe 1986, svincolatosi dalla Spal. E’ lui il centrale che il club amaranto vuole assicurare nel più breve tempo possibile a Mimmo Toscano, sarebbe un rinforzo di assoluto spessore per la Serie B. Cionek, prima della Spal, ha avuto altre esperienze in Italia con Padova, Modena e Palermo.

Foto: Twitter ufficiale Spal