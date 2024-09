La Reggina non si ferma. E dopo aver raggiunto gli accordi con Jacopo Dall’Oglio, come anticipato ieri, ha chiuso altri due colpi di prestigio per la Serie D. Si tratta del centrocampista Francesco Urso, classe 1994, nell’ultima stagione in forza alla Cavese che ha vinto il campionato, e dell’attaccante Davis Curiale, classe 1987. Entrambi sono attesi domani a Reggio per le visite.

Foto: Instagram Urso