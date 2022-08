Esclusiva: Reggina, domani la chiusura per Bouah, via libera della Roma

La Reggina ha virato nel pomeriggio su Devid Eugene Bouah, terzino destro classe 2001 di proprietà della Roma. La trattativa è entrata nel vivo a sorpresa già oggi pomeriggio, a maggior ragione dopo la decisione della Reggina di non aspettare lo stucchevole tira e molla per Bayeye. Per domani è prevista la chiusura, c’è il via libera della Roma. E la Reggina confida anche di chiudere la trattativa per il centrocampista per Hernani, ora la decisione spetta al Parma.

Foto: Instagram Bouah