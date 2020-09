Esclusiva: Reggina, domani è il giorno di Faty e Cionek. Nel mirino sempre Jallow

La Reggina vuole chiudere altre quattro o cinque operazioni importanti. Dopo aver definito l’arrivo del centrocampista Michael Folorunsho dal Napoli e nell’ultima stagione a Bari, domani sarà il giorno di Ricardo Faty, ex Roma, e di Thiago Cionek, difensore centrale svincolato. Per l’attacco forte interesse per Lamin Jallow (che piace anche al Vicenza), già domani possibili aggiornamenti. In uscita De Francesco (richiesto dall’Avellino) e Doumbia (Carrarese in vantaggio su Padova e Avellino), mentre Blondett continua a rifiutare proposte importanti. Per la fascia sinistra Di Chiara, in uscita da Perugia, resta un obiettivo da seguire.

Foto: sito Reggina