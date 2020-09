Thiago Cionek alla Reggina. Il nome a sorpresa che avevamo fatto lo scorso 8 settembre per la difesa amaranto ora può tramutarsi in realtà. La Reggina ha valutato anche Gravillon, che poi ha preferito maturare altre esperienze, e nelle prossime ore (di sicuro prima dell’esordio di sabato a Salerno) si cercheranno tutti gli accordi con lo svincolato ex Spal. Intanto, è in arrivo l’attaccante Vasic.

Foto: twitter Spal