La Reggina ha gli accordi con Ivan Lakicevic, esterno destro serbo classe 1993, pronto a tornare in Italia dopo le recenti esperienze con Genoa e Venezia. C’è di più: Lakicevic è arrivato già a Reggio per gli ultimi accordi e per sottoporsi alle visite mediche. A questo punto, come già anticipato, Gabriele Rolando è libero di raggiungere il Bari.