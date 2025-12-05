Esclusiva: Reggina, c’è Alagna per l’attacco

La Reggina è sul punto di centrare un colpo importante per l’attacco. Si tratta di Fabio Alagna, un nome che vi avevamo segnalato e anticipato lo scorso 14 novembre come obiettivo concreto e in cima alla lista. Nelle ultime ore siamo arrivati ormai alla definizione degli accordi anche con la Pistoiese, mancano solo gli aspetti formali, al punto che nelle prossime ore Alagna è atteso a Reggio in modo da essere subito disposizione del nuovo club. Classe 2000, grande protagonista con la Vibonese prima di spiccare il volo verso la Toscana, adesso per lo specialista di Erice è tempo di tornare vicino casa. Alagna metterà la sua stazza (190 centimetri) e la sua tecnica a disposizione della Reggina che intende risalire in classifica nel girone I di Serie D.

