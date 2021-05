Esclusiva: Reggina, avanza Aglietti. In lista Rastelli e Venturato. Su Baroni…

La telenovela Baroni va avanti senza soluzioni di continuità in casa Reggina. Ieri vi avevamo parlato di ultimatum o quasi a Baroni, tra oggi e domani sera verrà presa una decisione definitiva. Alla Reggina non è piaciuto il continuo rinviare di un allenatore che – è chiaro – ha un altro club (il Lecce) e che avrebbe dovuto essere più diretto, si tratta di una storia che va avanti da un paio di settimane.

La Reggina gli ha offerto un rinnovo, evidentemente il Lecce offre di più a Baroni e magari deve dargli una risposta definitiva. Intanto, la Reggina non aspetterà a lungo, ha cominciato a valutare l’eventuale sostituto: avanza Aglietti, che a Reggio ha giocato, in lista – almeno oggi più defilati – ci sono Rastelli (che può ancora restare alla Spal ma non ci sono certezze) e Venturato.

Foto: Twitter Serie B