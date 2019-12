Esclusiva: Reggina, avanti tutta per Sarao. C’è il sì dell’attaccante

Manuel Sarao alla Reggina. Trovano conferme le nostre indiscrezioni del 9 dicembre quando vi anticipammo l’irruzione del club calabrese per l’attaccante trentenne di proprietà del Cesena. Ora possiamo aggiungere che è arrivato il sì dello stesso giocatore e che sono a buon punto i negoziati con il club romagnolo. Percentuali in forte crescita (erano già alte) perché Sarao sia il primo colpo del mercato invernale della Reggina. Probabilmente non l’unico, occhio alle evoluzioni dei prossimi giorni. La società amaranto (che ha riaperto la campagna abbonamenti in vista del girone di ritorno) valuterà altre ipotesi, l’idea è quella di rendere ancora più competitivo un organico che ha già conquistato ben 46 punti sui 54 a disposizione.