Non solo Bertoncini, anche Paolo Marchi a sorpresa per la Reggina. Il difensore centrale, classe 1991, si è liberato dalla Feralpisalò, è un profilo che Toscano conosce bene per averlo allenato fino a pochi mesi fa. Trattativa lampo, ormai in definizione, dopo il no di Bergamelli che ha preferito restare a Terni.