Esclusiva: Reggina, accordi con Inter e Fiorentina per Rivas e Dalle Mura

Altre due operazioni sul punto di essere completate da parte della Reggina. Quella più importante riguarda l’accordo con l’Inter per il riscatto dell’attaccante esterno Rigoberto Rivas, ci sono le intese e mercoledì verranno formalizzate.

E c’è l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo del prestito dei difensore Christian Dalle Mura. In dirittura d’arrivo le operazioni con il Sassuolo per il portiere Turati e l’attaccante esterno Ricci.

Foto: Sito Reggina