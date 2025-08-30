Esclusiva: Reggiana, fatta per Charlys. E contende Lambourde alla Juve Stabia
30/08/2025 | 11:44:29
La Reggiana ha chiuso per Charlys, centrocampista classe 2004 del Verona, confermando quanto anticipato pochi giorni fa. Il club emiliano cerca anche un calciatore offensivo ben oltre i problemi che ci sono stati recentemente con Girma. E così la Reggiana si è informata, sempre con il Verona, per Mathis Lambourde seguito con forza dalla Juve Stabia dopo il recente interesse del Venezia.
Foto: Instagram Verona