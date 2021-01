Esclusiva: Reggiana, è fatta per Siligardi dal Crotone

Dopo Laribi, un altro arrivo importante in casa Reggiana. E’ fatta per Luca Siligardi, attaccante esterno classe 1988, di sicuro un rinforzo importante per la Serie B. Sono stati raggiunti gli accordi definitivi con il Crotone, molto presto Siligardi si metterà a disposizione di Alvini.

Foto: sito Parma