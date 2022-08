Esclusiva: Raul Moro domani a Terni, c’è il via libera

La Ternana, come altri club di Serie B, lo stava cercando da più di una settimana. La novità è che pochi minuti fa Raul Moro, attaccante classe 2001, ha detto sì alla Ternana che aveva insistito più di altri club. Moro lascerà la Lazio in prestito secco per andare a giocare, la B di quest’anno gli può offrire l’opportunità di mettersi in evidenza. Domattina Moro sarà a Terni, in automatico Alexis Ferrante – come già raccontato – sarà liberato per il Cesena.

Foto: Twitter Lazio