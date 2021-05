Esclusiva: Raul Jimenez, nome forte nella lista di Mourinho

La lista di José Mourinho per la nuova Roma sarà limitata allo stretto necessario, ma assolutamente in nome della qualità. Segnatevi questo nome, già dentro la lista: stiamo parlando di Raul Jimenez, attaccante classe 1991, il messicano del Wolverhampton, guardacaso molto vicino a Jorge Mendes.

Certo, andranno fatte valutazioni su Dzeko (scadenza 2022), ma indipendentemente dalla vicenda Borja Mayoral (il prestito può essere prolungato) si avvertirà la necessità di prendere un attaccante di spessore. Il Wolverhampton aveva riscattato Jimenez dal Benfica per 38 milioni, la valutazione è alta ma di sicuro si vorrà accontentare Mou. Quest’ultimo aveva indicato Jimenez al Tottenham in caso di cessione di Kane, poi non avvenuta. Vedremo come finirà, di sicuro il messicano è nella lista del nuovo allenatore giallorosso. Da tenere in considerazione che Jimenez ha subito un bruttissimo infortunio nello scorso mese di novembre, un colpo alla testa che gli ha causato la frattura del cranio in occasione di uno scontro con David Luiz.

L’attaccante non è ancora rientrato in campo da quel brutto episodio, ma da febbraio si sta allenando per ritrovare la condizione migliore. Ha fatto il giro di tutti i social la foto della vistosa cicatrice, mostrata dal giocatore mentre seguiva dagli spalti i suoi compagni contro l’Everton.

Nella lista di Mourinho, ci sono anche i centrocampisti Matic, apprezzato ai tempi del Manchester United, e Renato Sanches, rilanciato completamente dal Lille. Guardacaso un altro portoghese considerato, fino a un paio di anni fa considerato un astro nascente e che in Francia si è ritrovato.

