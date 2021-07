Raul Asencio riparte dalla Serie B spagnola. L’attaccante è stato vicino a diverse soluzioni in Italia, non ha mai raggiunto accordi con la Reggina, infatti è ormai a un passo dall’Alcorcon. Ricordiamo che Asencio si è svincolato dopo ultima esperienza con il Genoa, andrà via a parametro zero.

Foto: sito Spal