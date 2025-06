Esclusiva: Raspadori piace molto anche alla Lazio

09/06/2025 | 23:15:01

Il mercato degli attaccanti in casa Lazio dipende anche dall’uscita di Castellanos, non certo intoccabile. Il club biancoceleste valuterà proposte da 30 milioni in su, e sarebbe una plusvalenza rispetto a quanto investito, qualcosa si è mosso ma dobbiamo entrare nel vivo. A quel punto la Lazio andrebbe alla ricerca del sostituto in una lista molto ristretta. Un profilo che piace non poco è quello di Giacomo Raspadori che dovrà decidere il suo futuro al Napoli. Su Raspadori ci hanno provato e ci riproveranno tutti (Inter, Roma, Bologna), ma in caso di uscita la sua priorità sarebbe quella di giocare con grande continuità. E la Lazio, all’interno di una concorrenza importante, ci proverà.

Foto: Instagram Napoli