Esclusiva: Raspadori-Atletico Madrid, le cifre esatte e cosa manca
08/08/2025 | 15:50:12
Giacomo Raspadori viaggia velocemente verso l’Atletico Madrid. C’è un’intesa di massima sulle cifre: 22 milioni di base fissa, 3 in caso di qualificazione Champions più 1 milione in caso di obiettivi non difficili da raggiungere. Raspadori ha dato il via libera, adesso serve l’ultimo passaggio, il Napoli chiede il pagamento del contributo di solidarietà. A quel punto Raspadori lascerà il club azzurro e si metterà a disposizione di Simeone.
Foto: Instagram Napoli