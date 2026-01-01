Esclusiva: Raspadori, accordo Atletico-Roma! Il tentativo Lazio. E Nuno Tavares…

01/01/2026 | 20:58:33

Una lunga volata dal 17 dicembre quando vi abbiamo parlato per la prima volta parlato dell’irruzione Roma in direzione Giacomo Raspadori. Ieri sera avevamo aggiunto che sarebbero state ore decisive, ora possiamo aggiungere che c’è un accordo tra club. La novità più importante è che l’Atletico Madrid accetta il prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto senza obbligo come aveva chiesto in un primo momento, circa 20 milioni più eventuali bonus. Il secondo aspetto, non secondario, è che Raspadori aspettava che proprio il suo attuale club accettasse di liberarsene poco mesi dopo il suo trasferimento in Spagna. E ora l’Atletico ha sciolto i dubbi, restano gli accordi di raggiungere con Tinti e Montipò, gli agenti di Raspadori: chiaramente fino a quel momento dobbiamo aspettare ma il passaggio più importante è stato fatto. Come abbiamo anticipato, Gasperini vuole un attaccante da subito e poi aspetterà con con calma Zirkzee. Retroscena: nella tarda mattinata la Lazio ha provato a informarsi su Raspadori, probabilmente perché stava formalizzando la cessione di Castellanos al West Ham. Ma alla Roma adesso mancano proprio i dettagli con il calciatore, nel frattempo l’Atletico Madrid si è informato su Nuno Tavares, vedremo se il sondaggio porterà a sviluppi concreti, sull’esterno in uscita dalla Lazio ci sono anche sirene arabe.

Foto: X Atetico