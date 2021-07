Esclusiva: Ranieri, la Salernitana c’è. Empoli e Venezia anche

Due giorni fa vi avevamo parlato dei dialoghi in corso tra Fiorentina e Salernitana per il difensore ventiduenne Luca Ranieri che già la scorsa estate era andato in Campania e poi la trattativa saltò per… interferenze social.

I discorsi stanno andando avanti, la Salernitana è interessata, difficilmente ci saranno sviluppi prima di una settimana. nel frattempo anche Empoli e Venezia hanno chiesto informazioni su Ranieri.

Foto: Logo Salernitana