Esclusiva: Ramirez può lasciare la Samp. Sirene arabe

Gaston Ramirez può lasciare la Samp. Subito, oppure anche dopo il 2 settembre approfittando di qualche altra finestra di mercato aperta. Nelle ultime 48 ore sono arrivati sondaggi da club di Emirati e Arabia, offerte che l’entourage del trequartista sta valutando. Ricordiamo che Ramirez aveva detto no allo Spartak Mosca oltre un mese fa, ma non è considerato un intoccabile in casa Samp. Intanto il club blucerchiato continua a lavorare sulle operazioni in entrata: gli obiettivi principali restano Simeone e Rigoni, in attesa dell’ultima decisione di Defrel che ha offerte anche da Cagliari e Sassuolo.

Foto: sito ufficiale Samp