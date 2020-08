Esclusiva: Rami-Reggina, martedì l’arrivo a Roma per le visite a Villa Stuart

Adil Rami e la Reggina, un’altra operazione completata. Il difensore ex Milan arriverà a Roma, e non a Reggio Calabria, esattamente martedì mattina. E svolgerà le visite a Villa Stuart, subito dopo firmerà il contratto biennale che lo legherà al club amaranto. A Reggio Calabria arriverà in un secondo momento, le notizie vanno date senza strillarle e/o fotocopiarle, citando sempre le fonti. Una cosa importante: nella trattativa un ruolo fondamentale l’ha avuto Javier Ruben Ruiz, agente di Rami. Gli altri sono intervenuti dopo, a giochi ormai fatti.

Foto: Instagram personale