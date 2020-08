Esclusiva: Rami, è Reggina! Visite tra martedì e mercoledì a Roma

Domenica scorsa era una sorpresa, ora è realtà. Adil Rami ha detto sì alla Reggina: nelle ultime ore avevamo aggiunto che la fiducia era totale, ora possiamo andare oltre. Il difensore centrale classe 1985 ha accettato il contratto biennale e anche in questo caso si tratta di una conferma totale. Andiamo oltre: Rami sarà a Roma la settimana prossima per le visite mediche, tra martedì e mercoledì, ulteriore conferma di una trattativa nata sottotraccia (come Menez, Lafferty, Crisetig e compagnia) ma che è ormai arrivata al traguardo. Per la Reggina un altro incredibile colpo che testimonia la volontà di disputare un altro campionato da protagonista. E Rami ritrova Menez, suo compagno ai tempi del Milan.

Foto: logo Reggina