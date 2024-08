Antonio Raimondo lascerà il Bologna per andare a giocare. Ieri sera vi avevamo svelato tre piste (Venezia in Serie A, Frosinone e Sampdoria in B), ma per l’attaccante classe 2004 diventa fondamentale fare il salto di qualità dopo la proficua esperienza di Terni. Il Venezia è sul punto di compiere i passi decisivi, la possibile formula sarà quella del prestito secco.

Foto: instagram Raimondo