Esclusiva: Rabiot, sondaggio del Napoli. E il Milan…

22/08/2025 | 23:55:49

Adrien Rabiot è sul mercato, ma questa non è una notizia. Possiamo aggiungere che, tra i giri di orizzonte, oggi c’è stato un sondaggio approfondito del Napoli che si è informato sui costi (ingaggio sotto i 6 milioni fino al prossimo giugno). Vedremo se ci saranno altri sviluppi, l’OM l’ha messo sul mercato dopo i noti fatti. Anche il Milan oggi ha chiesto nuove informazioni, situazione legata a un eventuale cessione a centrocampo. Rabiot ha avuto diversi sondaggi, Turchia compresa, in attesa di una decisione definitiva.

Foto: Instagram Francia