Esclusiva: Rabiot, il Psg insiste per il rinnovo. Il Barcellona e la Juve…

Bivio Adrien Rabiot. L’allarme di Tuchel (“potrebbe lasciare il Psg”) non è passato inosservato, presto ne sapremo di più. Il club ha offerto il rinnovo rispetto al contratto in scadenza, ma fin qui è stato respinto. Non chiudiamo completamente le porte a un prolungamento, ma oggi Rabiot sta guardando in giro. La Juve aveva incontrato Henrique, è in stretto contatto con l’entourage e ha mandato messaggi di disponibilità totale. Della serie: se resisti e non rinnovi, ti prendiamo a parametro zero. Resisterà Rabiot? Partita aperta. E vedremo se il Barcellona davvero avrà intenzione di non arrendersi, dopo aver presentato una proposta (respinta) di quasi 60 milioni. Prima ancora di fiondarsi su Vidal, approfittando della scelte dell’Inter di andare su un altro ruolo (Keita) per coprire diversamente la casella di extracomunitario.

Foto: Bleacher Report