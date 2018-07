Esclusiva: Puscas, accordo totale Inter-Palermo. Ma il Verona sull’ingaggio…

Per George Puscas è stato raggiunto l’accordo totale tra Inter e Palermo, ribadito nella giornata oggi. Ve ne avevamo parlato: operazione da 3 milioni più bonus con pagamento dilazionato, 500 mila subito e placet da parte del club nerazzurro. Ma il Palermo non riesce a trovare l’intesa sull’ingaggio con il Verona che nelle ultime ore ha rilanciato e che sarebbe pronto a garantire i 500 mila euro a stagione che chiede l’attaccante ex Novara. Puscas è una priorità per il Palermo, ma l’inserimento del Verona va considerato.

Foto: Novara sito ufficiale