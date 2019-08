Esclusiva: Pulgar piace molto alla Fiorentina. Nel casting…

Nel casting per il centrocampo della Fiorentina entra con forza Erick Pulgar. Un profilo che non piace molto, ma di più. E che entra con forza nel casting per il centrocampo, accanto ai nomi già fatti e partendo dal presupposto che la Fiorentina farà due centrocampisti. Pulgar è legato a Mihajlovic, il Bologna non vorrebbe perderlo, ma ha una clausola (dai 12 ai 15 milioni), potrebbe andar via e alla Fiorentina piace molto…

Foto: Twitter Bologna