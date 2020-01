Esclusiva: Pucino in uscita da Ascoli, c’è il Pescara

Raffaele Pucino si appresta a lasciare l’Ascoli in questa sessione di mercato. Per il difensore classe 1991 ha mosso passi concreti il Pescara, che vuole chiudere l’operazione a stretto giro di posta per regalarsi un importante rinforzo nel pacchetto arretrato.