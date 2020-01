Esclusiva: Pucino al Pescara, Matteo Ciofani al Bari, la staffetta è pronta

Il Pescara prende il difensore Raffaele Pucino (si tratta di un ritorno), come anticipato due giorni fa. E libera Matteo Ciofani per il Bari, anche in questo caso possiamo definirla un’operazione completata e soltanto da annunciare. La staffetta in casa abruzzese è pronta, il Bari (che oggi sarà impegnato a Reggio Calabria in una straordinaria cornice di pubblico) ha preferito non approfondire per Veseli dell’Empoli e virare su Matteo Ciofani.