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Esclusiva: Provedel all’Inter, nuovo incontro e chiusura in arrivo. Le cifre

17/06/2026 | 15:55:31

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Ivan Provedel sarà un nuovo portiere dell’Inter, confermando la nostra esclusiva dalla scorsa settimana quando aveva parlato di incontro tra il suo agente Rava e il club nerazzurro per trovare una base d’intesa triennale superiore a 1,5 milioni a stagione più bonus. Le parti si erano lasciate con l’intento di rivedersi dopo aver sbloccato la trattativa con la Lazio per abbassare l’iniziale richiesta di circa 4 milioni. E in tal caso sarebbe stato ritoccato l’ingaggio verso l’alto. La Lazio avrà un indennizzo di circa 3 milioni, pochi minuti fa nuovo incontro con l’Inter: siamo in chiusura, Provedel sarà il nuovo portiere nerazzurro.
Foto: Instagram Provedel