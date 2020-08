Esclusiva: Pro Vercelli, in arrivo l’esterno Rodio dal Crotone

Colpo in entrata per la Pro Vercelli. Accordo raggiunto negli ultimi minuti con il Crotone per l’arrivo dell’esterno sinistro Francesco Rodio, classe 2001. Mancano soltanto gli ultimissimi dettagli, ma c’è l’intesa totale tra le due società.

Foto: sito ufficiale Crotone