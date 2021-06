Esclusiva: Primavera Lazio, contatti approfonditi con Calori per la panchina

La Lazio Primavera è retrocessa con due giornate di anticipo, una stagione problematica e con mille difficoltà. Adesso c’è una speranza che possa essere rivisitato il format per la prossima stagione, allargandolo da 16 a 18 squadre. In ogni caso la Lazio si congederà da Menichini e ha avuto contatti approfonditi con Alessandro Calori per la panchina.

Non ci sono ancora accordi, ma è un discorso avviato. Ricordiamo che Calori, da difensore del Perugia, regalò indirettamente uno scudetto alla Lazio: era il 14 del 2001, Calori fu decisivo nel diluvio contro la Juve di Ancelotti e i biancocelesti – battendo la Reggina – sorpassarono i bianconeri al fotofinish.

Foto: Sito Trapani