Esclusiva: Possanzini torna in bilico a Mantova. Anche Modesto in lizza

14/12/2025 | 13:58:40

Davide Possanzini torna in bilico a Mantova: sono in corso riflessioni profonde da parte del club che possono portare all’esonero. Di sicuro la sconfitta di Cesena non è stata digerita, con la squadra in vantaggio per 2-0 e poi ribaltata nel corso della ripresa. Per questo motivo il Mantova vuole pensarci bene se andare avanti con l’attuale allenatore che era già stato in forte discussione diverse settimane fa, ma poi era riuscito a salvare il posto. Adesso la situazione si è fatta nuovamente delicata, ci sono già alcun indicazioni in caso di ribaltone: innanzitutto va seguito Francesco Modesto che sarebbe un candidato autorevole per la sostituzione all’interno di una ristretta lista che comprende più defilati anche Maran e Pagliuca. Il Mantova valuta, Possanzini di nuovo in bilico a Mantova.

FOTO: Sito Mantova