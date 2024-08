Esclusiva: portiere Taranto, trattativa in stato avanzato per Del Favero

Il Taranto cerca un portiere e l’ha ormai individuato. C’è una trattativa in stato avanzato per Mattia Del Favero, classe 1998, in forza alla Spal e con un contratto in scadenza il prossimo giugno. I discorsi con il Taranto stanno per essere perfezionati, in passato Del Favero ha avuto un’esperienza anche con la Juventus.

Foto: logo Taranto