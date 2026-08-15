Esclusiva: portiere Juve, nuovi contatti a sorpresa per Dibu Martinez. Gli scenari

15/08/2026 | 17:13:16

La rottura per Suzuki al Paris Saint-Germain riporta in quota l’Aston Villa che per il portiere del Parma mette sul tavolo 30 milioni più bonus. Una pista che si è riaperta e che avevamo anticipato a metà giugno. Alla finestra c’è anche la Juventus che ha seguito a lungo il giapponese e che nelle ultime ore ha avuto, a sorpresa, contatti con l’entourage di Dibu Martinez (il vecchio tormentone dell’estate dopo il naufragio dell’operazione Alisson). Non ci sono accordi, è bene ribadirlo, ma la mossa della Juve c’è stata e quindi va seguita. La Juve potrebbe chiudere in qualsiasi momento Vicario, e ancora non l’ha fatto, ha seguito diverse piste alcune costose (Trubin), sono stati proposti altri profili (Ederson), ma intanto resta alla finestra per verificare gli effetti del ribaltone Suzuki.

foto x martinez