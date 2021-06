Esclusiva: portiere Empoli, c’è Sportiello in pole. E piace Zappa

Marco Sportiello è in pole per l’Empoli. Il club neo-promosso cerca un nuovo portiere e l’ha individuato nel classe 1992 che ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta. A maggior ragione con l’arrivo imminente di Musso, gli spazi per Sportiello sarebbero ristretti e per questo motivo c’è stata apertura verso l’Empoli. I toscani sono anche molto interessati a Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999 che può lasciare il Cagliari.

Foto: Twitter Atalanta