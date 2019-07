Esclusiva: Pordenone, sempre più Monachello. Quasi due mesi dopo…

Gaetano Monachello avanza a grandi passi verso il Pordenone. L’attaccante classe ‘94 è un obiettivo molto concreto del club neopromosso in B, un corteggiamento partito addirittura il 29 maggio e che sta per andare in porto. Nell’ultima stagione Monachello era andato a Pescara, ultima tappa di una serie di prestiti durante la sua lunga esperienza con l’Atalanta. Adesso il Pordenone è alle porte, ma in attacco i colpi potrebbero essere due (piacciono Forte e Scappini).