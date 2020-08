Esclusiva: Pordenone, piacciono Alfonso e Moreo. Assalto a Falasco

Il Pordenone pensa subito a ripartire. Un obiettivo concreto è Nicola Falasco, in uscita, da Perugia, per la fascia sinistra. E per la porta, con Di Gregorio tornato all’Inter per essere girato al Monza in prestito, avanza Enrico Alfonso (nella lista anche del Vicenza). Per l’attacco obiettivo Moreo, la volontà è quella di trattenere Strizzolo. Accordo di massima con il Torino per i giovani Butic e Rossetti, si cercherà di confermare Candellone che ha altre richieste.

Foto: Sito Ufficiale