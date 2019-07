Esclusiva: Pordenone, in chiusura Magnino, Chiaretti e Candellone. E per l’attacco…

Il Pordenone è molto attivo sul mercato. Per il club neroverde sono in chiusura tre operazioni: si tratta di Magnino (che arriverà domani), Chiaretti (che tornerà dal Brasile nel fine settimane) e Candellone (anche lui atteso nel weekend). Per l’attacco confermiamo il grande interesse per Francesco Forte, in lizza c’è sempre Monachello. Tutto fatto per l’arrivo di Berra dalla Pro Vercelli.