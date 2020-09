Esclusiva: Pordenone, in arrivo Vicario. E sprint per Calò

Guglielmo Vicario si appresta a diventare il nuovo portiere del Pordenone. Esiste l’accordo con il Cagliari per il prestito, Vicario oggi è nettamente in vantaggio su Scuffet. E per il centrocampo sprint in direzione Giacomo Calò, si lavora con il Genoa per anticipare la concorrenza del Brescia.

Foto: logo Pordenone