Simone Pasa in direzione Pordenone. Confermato quanto riferito in esclusiva lo scorso 6 agosto: il centrocampista classe 1994, di proprietà del Cittadella, è sul punto di diventare un nuovo rinforzo di Tesser. Si stanno limando gli ultimi dettagli, operazione in via di definizione. Si tratta dell’ennesimo e importante colpo del Pordenone.